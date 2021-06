Mama Courtois over het 'je m'en fous' karakter van haar zoon: "Ja, maar toen ben ik boos geworden"

Thibaut Courtois werd als tiener al een hele grote toekomst voorspeld. Dat heeft hij ook in grote mate - naast zijn talent - te danken aan zijn karakter. Alles glijdt van hem af. Dat weet ook mama Gitte Lambrechts.

“Guy Martens ( keeperstrainer bij Genk, red.) heeft het ooit eens goed omschreven door te stellen dat 'Thibaut een je m'en fous-type' is. Thierry had het soms moeilijk als Thibaut kritiek kreeg. Ik ­aanvankelijk ook, maar ik leerde me spiegelen aan Thibaut", vertelt ze in GvA. "­'Mama, ik laat het me niet raken, je leest beter niet alles', zei hij vaak."

"Wie ben ik om me er dan wél druk in te maken? Thibaut weet ook dat het geen zin heeft om er tegenin te gaan. Dan maak je het alleen maar erger. Als ­voetballer kan je alleen maar op het veld antwoorden.”

Maar één keer werd het haar toch te veel. Na de CL-wedstrijd met Real tegen Club Brugge. “Hij werd toen aan de rust ­gewisseld met alle symptomen van buikgriep: koorts, misselijkheid, dehydratatie. 'Angstaanvallen', stond er nadien in de kranten te lezen. Pff, totale nonsens. Ja, toen ben ik boos geworden. Want Thibaut was echt ziek. Ach, het is eigen aan ons land. In België ­worden sporters snel op een voetstuk geplaatst, maar ze donderen er ook even snel weer van af.”