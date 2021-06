Vertonghen openhartig: "Mijn afscheid? Ik heb een scenario in het hoofd, maar zelfs als we het EK winnen..."

Jan Vertonghen (34), recordinternational van België en slechts vier spelers op het EK hebben meer caps dan hij. De verdediger is echter nog bijlange niet van plan om ermee op te houden.

Jan, hoe is het?

"Nergens last van! De voorbereiding verloopt goed. Ik ben een beetje ziek geweest begin vorige week, maar nu gaat het allemaal goed. Van het vaccin? Nee, want ik heb het niet genomen. Ik heb al Covid gehad en had nog genoeg antilichamen. Ik heb geluisterd naar de wetenschap en die zeiden dat de symptomen erger kunnen zijn als je nog zoveel antilichamen hebt."

Jij bent klaar, de ploeg ook? Wat is jullie grote kracht?

"Dat we heel makkelijk scoren. Als ik het vergelijk met vorige jaren en vergelijk met het clubvoetbal... We zijn heel moeilijk te bespelen. Als ploegen inzakken tegen ons hebben we de creativiteit en individuele kwaliteit om oplossingen te vinden. Ofwel zetten ze druk en dan denk ik dat hun verdedigers het niet leuk vinden als ze zien tegen welke aanvallers ze één tegen één staan. Dat is ook de verdienste van dit systeem. We hebben het heel erg aanvallend gespeeld."

Er zijn er maar vier op het EK die meer caps dan jou (127) zullen hebben...

"Maar vier? Daar ben ik heel trots op. Ik ben trouwens trots op elke match die ik voor de nationale ploeg mag spelen. Ik hoop dat gevoel ook uit te stralen naar de huidige en volgende generatie. Ik was vroeger ook al altijd fan. Dit aantal zie ik als beloning voor het harde werk."

Geniet jij nu meer?

"Ik geniet zeker. Ik ben wel hier om te presteren. Ik voel elke match druk om te winnen."

Maak je je zorgen om de geblesseerden?

"Als ik het zo zie op training verbaast het me echt om te zien waar Axel staat. Dit had ik nooit verwacht. Hij traint gewoon mee en staat fysiek op niveau. Daar zie je niks aan. Ongelooflijk na wat er gebeurde. Ik ben de laatste jaren steeds meer fan van hem geworden en mijn respect is nog groter geworden. Hij gaat nog een belangrijke rol spelen. En ja, Kevin is Kevin. Hij zal er staan. Eden is een kwestie van vertrouwen, maar een goeie Eden valt met niemand te vergelijken."

Zijn jullie nu de grote favoriet?

"Ik zie het niet zo. Frankrijk en Engeland zijn voor mij de grote favorieten. Wij kunnen wel iedereen kloppen. Niemand zal graag tegen ons spelen."

Jan, hoe lang ga jij nog door?

"Ik heb een leeftijd bereikt ja, maar ik voel me wel nog goed. Ik zou eigenlijk aan het einde moeten beginnen denken, maar dat doe ik echt nog niet. Ik ben beschikbaar voor de nationale ploeg zolang het mogelijk is. De bondscoach moet me niet meer oproepen in een rolstoel, maar ik voel me wel nog sterk genoeg om een tijdje door te gaan."

Tot wanneer?

"Een mooi afscheid zou zijn met een prijs."

En als jullie het EK winnen?

"Ik wil in schoonheid afsluiten. Ik heb een scenario in het hoofd, maar ga geen extra druk op mezelf leggen. Maar stel dat we het EK winnen, er komt ook nog een WK. Dus nee, ik zie me niet stoppen na het EK."