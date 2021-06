🎥 Sint-Petersburg maakt zich klaar voor België-Rusland

šŸŽ„ Sint-Petersburg maakt zich klaar voor BelgiĆ«-Rusland

Veel Belgen worden er niet verwacht in Sint-Petersburg. Een 500-tal in totaal. Maar de Russen maken zich intussen wel op voor de wedstrijd. In de Fan Zone waren er optredens en liep iedereen stilaan warm.

