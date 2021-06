Alle begin is moeilijk... Ook voor de Rode Duivels? "Die eerste match speelt iedereen met de handrem op"

't Is met spanning wachten op die eerste match. Normaal zou Rusland geen probleem mogen vormen, maar dat is als we op ons sterkst staan. En dat is nu niet het geval. Het is dan ook nog eens een eerste match.

Een eerste match van een toernooi, dan wil niemand de deur openzetten. "Iedereen speelt dan met de handrem op", knikte Thibaut Courtois. "Iedereen speelt meer verdedigend om vooral geen goals weg te geven. Het wordt zaak om goed te beginnen. We moeten in Rusland voor 30.000 fans spelen, da's niet makkelijk. Maar we wonnen al tegen hen op verplaatsing. Hopelijk kunnen we morgen de start voor een goeie maand maken." Ook Roberto Martinez kijkt ernaar uit. "Het team is goed voorbereid, ik ben zeer tevreden van de afgelopen 10 dagen. We hadden een goede laatste vriendschappelijke pot. Ik verwacht dat we klaar gaan zijn voor die eerste wedstrijd, die altijd lastig is. Ook psychologisch zijn we klaar."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Belgiƫ - Rusland live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (12/06).