Bestemming Rusland: Rode Duivels vertrokken (en inmiddels aangekomen), beeld gedeeld van op vliegtuig

De Rode Duivels hebben nu echt koers gezet richting EK. En richting Rusland dus. In Sint-Petersburg zullen de Duivels immers hun eerste wedstrijd spelen tegen de Russen. Deze ochtend hebben de Belgen in Charleroi het vliegtuig genomen.

Zowel via het officiële account van de voetbalbond als via de spelers werd er een beeld gedeeld van nop het vliegtuig. Bij enkele spelers gaat de duim omhoog: ze zien het alvast goed zitten in aanloop naar die eerste belangrijke wedstrijd.

Toby Alderweireld is één van de spelers die de afbeelding deelde via zij eigen kanaal op sociale media. "Here we go', schrijft de centrale verdediger er enthousiast bij. Youri Thielemans gebruikte Instagram om de afbeelding te verspreiden en zette er de vlag bij van de bestemming: die van Rusland dus. Zaterdag om 21u Belgische tijd is het het moment van de waarheid voor de Rode Duivels.

Update: de Rode Duivels hebben inmiddels voet aan grond gezet en zijn aangekomen in Rusland. Nu rest er hen niets anders dan volop toe te leven naar die eerste EK-match.