POLL: Wie dropt u tegen Rusland in het basiselftal: Dries Mertens of Jérémy Doku?

Mede dankzij dat andere virus bleef de EK-koorts lange tijd onder controle. Daags voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels loopt de temperatuur dan toch hoog op. Ook dit jaar zal Roberto Martinez gratis advies krijgen van elf miljoen bondscoaches.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Spanje, waar op dit moment haast geen enkele speler zeker is van zijn plaats, liggen bij België heel wat namen vast. Dat is daags voor de opener tegen Rusland niet anders. Een van de weinige vacante posities is die rechts in the pocket. Daar wacht Martinez een keuze tussen twee uitersten: de ervaren, sluwe Dries Mertens of Jérémy Doku, de jonge sneltrein van Rennes.

De aanvaller van Napoli zal meer dan waarschijnlijk de kaap van 100 interlands ronden op dit EK. Met 21 doelpunten in 98 interlands is Mertens -vaak als invaller- van onschatbare waarde geweest bij de Duivels. In aanloop naar dit EK maakte Mertens geen al te frisse indruk. Tegen Griekenland kon hij zich niet laten opmerken in een flauwe tweede helft. Tegen Kroatië speelde de topschutter aller tijden van Napoli een anonieme wedstrijd in balbezit, al loofde Martinez Mertens na afloop omwille van zijn slimme spel in balverlies.

Onbetwist titularis zal Dries Mertens, 34 intussen. wellicht nooit zijn bij de Rode Duivels. Dat hij nu in de weegschaal ligt met een piepkuiken als Jérémy Doku, deert de aimabele Leuvenaar allerminst. "Als Doku de beste keuze is om te winnen tegen Rusland, doe dan maar", liet Mertens donderdag op een persconferentie optekenen.

Dat Roberto Martinez fan is van Jérémy Doku, is een publiek geheim. "Hij maakt me aan het lachen telkens wanneer hij aan de bal komt. Er gebeurt altijd iets", zei de Spanjaard vorige week nog. Dat de voortzetting na een individuele actie niet altijd op niveau is, is een feit.

Met zijn enorme (start)snelheid en grote actieradius is de 19-jarige flankaanvaller (8 interlands, 2 doelpunten) hoe dan ook een belangrijke troef voor Roberto Martinez. Na een geslaagd eerste seizoen in de Ligue 1 is het spel van de Antwerpse dribbelkont een stuk veelzijdiger geworden. In die mate zelfs dat de ex-speler van Anderlecht her en der wordt bestempeld als potentiële revelatie van het toernooi.