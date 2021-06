Mbappe onder de indruk van Jérémy Doku: "Zoiets nog nooit gezien"

Wordt dit EK het toernooi van Kylian Mbappé. De Franse aanvaller zal alleszins nauwlettend in de gaten gehouden worden. Al heeft hij zelf ook iemand anders in de gaten, een Rode Duivel zowaar.

Mbappé staat bekend als een razendsnelle speler en bij France Football werd de speler van PSG gevraagd wie op hem indruk maakt op vlak van snelheid.

En dat is Jérémy Doku. "Ik zat in de tribune toen we met PSG tegen Rennes moesten. Ik zei het onlangs nog tegen mijn vader dat ik erg onder de indruk raakte van één speler. In mijn vijf jaar als prof heb ik nog nooit iemand gezien met zo'n kracht in de eerste meters", zegt Mbappé.

Doku of Mertens?

Mbappé is dus zwaar onder de indruk maar het is niet zeker of Roberto Martinez snelheidstrein Doku wel zal opstellen. De 19-jarige winger van Rennes ligt namelijk in de balans met Dries Mertens.

Mertens zit niet bepaald in de vorm van zijn leven momenteel maar uit het verleden bleek dat Martinez snel teruggrijpt richting gekende patronen.