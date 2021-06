Hoe heeft Martinez de laatste knoop doorgehakt? Wie gaat Lukaku zijn taak verlichten?

Roberto Martinez moest gisteren nog één knoop doorhakken. Dat is intussen gebeurd, maar we weten nog niet wie het geworden is: Doku of Mertens.

De basisploeg ligt zo goed als vast. Courtois in doel, Alderweireld, Denayer en Vertonghen ervoor en Dendoncker en Tielemans die de lijnen op het middenveld uitzetten. Castagne en Thorgan Hazard spelen zo goed als zeker op de flanken en vooraan zijn Carrasco en Lukaku zekerheden. Het was enkel over die laatste plaats dat er twijfel was. Mertens was de twee laatste oefenwedstrijden niet zo goed, maar heeft wel zijn ervaring mee. Doku is dan weer de man van de flitsende acties, maar is niet zo beslissend als de 34-jarige Mertens. Ons buikgevoel zegt dat Mertens zal spelen, maar ja...





Volg België - Rusland live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.