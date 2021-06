Statement maken of niet? Nederland zal alvast niet knielen op EK

Het Nederlands voetbalelftal zal niet knielen voor de wedstrijden van het EK, dat zei aanvoerder Georginio Wijnaldum daags voor het treffen met Oekraïne.

Nederland start zondag aan het EK en zit in de groep met Oekraïne, Noord-Macedonië en Oostenrijk. Ze zullen bij de aftrap dus niet knielen om aandacht te vestigen op de strijd tegen racisme.

Wijnaldum, kapitein van Oranje, vertelt op de persconferentie dat ze die beslissing in de kleedkamer als groep hebben genomen. "We deden het bij de vorige interlands ook al niet", zegt Wijnaldum. "En ook veel andere spelers hebben het nooit gedaan. De spelers die in Engeland spelen, zijn het gewend maar de rest doet het al niet of amper."

"Bovendien doen we vanuit de KNVB al veel in de strijd tegen racisme. We zeggen neit at we al genoeg doen. Totdat er geen racisme meer is, kan je nooit genoeg doen", had hij nog over de materie te vertellen.

De Rode Duivels deden het in de vorige interlands alleszins wel, met Romelu Lukaku voorop. In de aanloop naar het EK liet hij nog optekenen dat hij respect had voor iedereen dat het niet deed, maar dat hij dan ook respect terugverwacht voor zijn mening.