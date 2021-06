📷 De knapste foto's van de Belgische fans in de Gazprom Arena

De Rode Duivels hebben er een feestje van gemaakt in Sint-Petersburg. Ze kwamen, zagen en overwonnen, zoveel is duidelijk.

Het was een strijd van velen tegen weinigen: 29.500 Russen en zo'n 500 Belgen tekenden present in de tribunes van de Gazprom Arena.

Tegen een overmacht

En toch deden de Belgen het prima. Niet enkel door het nodige lawaai te maken - ook zij. Maar ook door getooid te zijn in prachtige kostumering.

We gunnen u een blikje op de mooiste foto's van een avondje in Sint-Petersburg. Enfin, in het stadion dan toch ...

