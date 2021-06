🎥 Ook Heung-min Son scoort voor Christian Eriksen

Christian Eriksen mag dan wel bij Inter spelen nu, zijn ex-ploegmaats zijn de Deen zeker nog niet vergeten.

Eriksen speelde 3 jaar bij Ajax voor hij voor zo'n 12 miljoen euro naar Tottenham trok. Daar toonde hij zich een meester op het middenveld. In totaal speelde hij meer dan 300 wedstrijden voor de Spurs voor hij naar Inter trok en ploegmaat werd van Romelu Lukaku.

Gisteren leefde heel de voetbalwereld mee met Eriksen nadat hij een hartstilstand had gekregen op het veld. Lukaku had toen hij scoorde een boodschap klaar staan voor zijn ploegmaat en ook Heung-min Son ging meteen naar de camera voor zijn ex-ploegmaat bij Tottenham.

Zuid-Korea speelde vanmorgen een wedstrijd tegen Libanon in de Aziatische kwalificatie voor het W van 2022. Son scoorde de winning goal en maate nummer 23 met zijn vingers, het rugnummer van zijn voormalige ploegmaat. Bovendien roept hij nog "stay strong, I love you", in de camera.