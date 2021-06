UEFA veroordeelt fluitconcert Russen en steunt Lukaku en co over knielen voor match

Voor de match tussen België en Rusland ging het even mis. Toen de Rode Duivels knielden voor het BLM-protest ging er een loeihard gefluit door het stadion. De UEFA heeft daar nu een duidelijk standpunt over ingenomen.

De UEFA communiceerde op zondag en veroordeelde ook het fluitconcert. “Elke speler of official mag voor de match op een knie gaan zitten. We vragen aan de toeschouwers met aandrang om respect te tonen voor spelers die op één knie gaan zitten. Als organisatie voeren we een beleid van nultolerantie tegen racisme", klinkt het.

Ook de Spaanse ref Antonio Mateu Lahoz knielde voor de wedstrijd. De spelers van Nederland en Kroatië hebben ook al laten weten dat ze niet zullen knielen. Engeland communiceerde dat ze het wel zullen doen.