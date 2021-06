Boskamp werpt theorie op - maakt meer speelminuten voor Hazard Duivels wel beter? "Zo vertraagt het spel"

Het is algemeen bekend dat Johan Boskamp grote fan is van de voetballer Eden Hazard. Bij de Duivels zal die laatste elke match wat meer minuten krijgen om hem hopelijk op niveau te krijgen voor de eindfase van het EK. Maar hebben de Duivels Hazard wel nodig?

Het is een vraag die gesteld werd in Villa Sporza. Ondanks dat hij Hazard graag bezig ziet, voetballen de Rode Duivels volgens Boskamp veel verticaler. "Tielemans en Dendoncker spelen nu meteen naar de diepste man. Lukaku wordt meteen in de ruimte gestuurd die de tegenstander laat. Haal hem dan maar eens terug."

© photonews

De Russen hadden daar alvast alle moeite van de wereld mee. "Met zijn kracht en zijn snelheid had hij zo nog een doelpuntje kunnen maken. Maar als Eden speelt, slaan Dendoncker en Tielemans hem niet over om Lukaku aan te spelen."

En wat als Witsel terugkeert uit blessure en eventueel de plek van Dendoncker inneemt? "Ook als Witsel zou spelen, legt hij zijn eerste bal breed of passt hij naar Hazard. Zo vertraagt het spel. Zonder hem spelen ze directer en gaan ze sneller diep."