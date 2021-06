Dokter Declercq en kinesist Maesschalck geven meer uitleg over mirakelrevalidatie Witsel: "Risico is niet nul, maar wel heel berekend. Hij is wedstrijdfit!"

De mirakelrevalidatie van Axel Witsel hield iedereen bezig. De Belgische voetbalbond vond ook wel dat er een woordje uitleg over gegeven mocht worden en organiseerde een speciale persconferentie met dokter Geert Declercq en topkinesist Lieven Maesschalck. Twee mirakelmannen zelf...

Dokter Declercq wordt voor dergelijke blessures van over de hele wereld geconsulteerd en Lieven Maesschalck is al jaren de steun en toeverlaat van allerhande topatleten om te revalideren. Zij begeleidden Witsel naar een punt waarop hij donderdag al in staat is om te spelen tegen Denemarken.

"Eerst en vooral moesten we naar het letsel zelf kijken. Dat leende zich tot dit soort versnelde revalidatie", aldus dokter Declercq. "Hij moest continue gemonitord worden en we bekeken het stap voor stap. En daarnaast was de motivatie van de speler heel doorslaggevend."

Axel is iemand die opofferingen maakt om te staan waar hij nu staat

Witsel nam zich zelfs een appartement in Antwerpen dichtbij de praktijk van Maesschalck terwijl zijn vrouw hoogzwanger was. "Dat zegt eigenlijk alles", knikte Maesschalck. "Axel is iemand die opofferingen maakt om te geraken waar hij nu staat. Anders had hij ook zo'n carrière al niet gehad."

De vraag die iedereen zich stelt: hoe groot is het risico op herval? "Het is heel moeilijk om daar een exact percentage op te plakken. Het is uiteraard niet nul, maar dit is een berekend risico. Wij zijn van mening dat hij wedstrijdfit is", zei dokter Declercq.

Wij hadden meer schrik dan hij

"Het is ook geen jonge speler meer, hij heeft ervaring en kent zijn lichaam", voegde Maesschalck eraan toe. "Hij toont ook geen greintje angst op training. Dat een wedstrijd anders is? Tuurlijk, maar op training zou je het anders ook aan zijn gedrag zien. Maar hij vliegt erin, tackelt, springt erop... Wij hadden meer schrik dan hij. Op een gegeven moment moet je de stap zetten en die moet nu gemaakt worden."

Witsel moest de laatste weken ingetoomd worden, want hij voelde zich al klaar. "Hij is er heel de revalidatie goed mee omgesprongen, maar de laatste weken voelde je dat hij wilde spelen. Op dat moment hebben we een afspraak gemaakt. De parameters moesten goed zijn om het volgende te doen en daar heeft hij zich ook aan gehouden", aldus Maesschalck.

En Dortmund? Zijn die het ermee eens dat een belangrijke speler met nog maar één jaar contract zo snel weer gaat spelen? "We hebben een goed contact met Dortmund, want we hebben er drie spelers. We hebben altijd een open communicatie met hen gehad. Ik denk niet dat dat enige wrevel kan meebrengen."