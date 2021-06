Gert Verheyen blikt terug op situatie Eriksen: "Kindje van acht verdronken in vijver, daar denk ik dan aan"

Christian Eriksen is stabiel en aan de beterhand na het drama dat zich afgelopen zaterdag afspeelde tegen Finland. Gert Verheyen snapt het medeleven, maar is ook realistisch.

"Ik moest zaterdagavond in de studio zijn, voor een tactische analyse. Dat heeft dan geen zin, maar je moet er wel zijn: anders heb je een zwart beeld op tv en dat gaat ook niet. Je moet door", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad.

Andere drama's

"Ik las over een wielertoerist van 50 in Zonnebeke die een hartstilstand kreeg en over een jongetje van acht dat verdronk in een vijver tijdens een evenement rondom het EK. Op heel veel plaatsen gebeuren drama's, alleen niet voor de ogen voor de wereld. Daar denk ik dan aan."

"Je denkt dan na over wat je doet. We lopen onze job achterna, het heeft eigenlijk geen nut. Maar moeten we daar dan mee stoppen? Heel even sta je er bij stil, maar tijd heelt de wonden. Wat Eriksen overkwam, zal de wereld bijblijven. Maar de andere drama's niet hé."