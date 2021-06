Voetbalbond van Noord-Macedonië wil incident met Arnautovic zwaar bestraft zien

Marko Arnautovic van Oostenrijk zou na zijn doelpunt tegen Noord-Macedonië een racistische opmerking gemaakt hebben.

Nadat Marko Arnautovic de derde goal van Oostenrijk scoorde ging hij verbaal in de clinch met Ezgjan Alioski van Noord-Macedonië.

"Ik ben nooit een racist geweest en ik zal het ook nooit zijn", zei de spits tijdens een persmoment in het Oostenrijkse kamp. "Het was een verhitte discussie op een moment dat de emoties hoog oplaaiden."

Arnautovic gaf wel toe dat het niet gepast was. De Noord-Macedonische voetbalbond wil het daarbij echter niet laten en schreef een brief naar de UEFA.

"Daarin vragen we de strengste straf voor de Oostenrijkse international. Iedereen is altijd tegen nationalisme, discriminatie en alle andere vormen van belediging, die niet passen bij de waarden van het voetbal, waar we allemaal voor zeggen te staan", stond er te lezen.

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe heeft de UEFA een onderzoek geopend naar het voorval.