🎥 De supporters hebben gekozen, dit doelpunt van Noa Lang is verkozen tot Goal of the Year bij Club

Club Brugge ging in het tussenseizoen op zoek naar het mooiste doelpunt van het seizoen en deed daarvoor beroep op de supporters.

Dat Noa Lang zou winnen, was al bekend. Na een lange knock-out fase was de Nederlandse dribbelkont namelijk met twee verschillende doelpunten tot in de finale geraakt. Het ging tussen zijn doelpunten teegen Waasland-Beveren en Anderlecht.

Uiteindelijk kozen de supporters voor zijn doelpunt op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie tegen Anderlecht. Lang kwam er toen tijdens de rust op en wist al na 7 minuten de score te openen. Lang dribbelt zich fraai voorbij de Anderlecht-defensie om dan van aan de rand van de 16 in doel te trappen.

Club Brugge verloor die partij in het Lotto Park nog wel maar kon uiteindelijk in datzelfde stadion de titel pakken in de Champions play offs.