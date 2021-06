"25 fitte spelers!" - Duivels kunnen beginnen bouwen aan hun sterkste elftal: "Clubgevoel gecreëerd de laatste vijf jaar"

"Geen problemen, behalve Castagne." Dat was de boodschap die Roberto Martinez te melden had. Alle 25 resterende spelers zijn fit, dus ook Witsel, Hazard en De Bruyne. De bouw aan het sterkst mogelijke elftal kan eindelijk beginnen.

De drie spelers gaan waarschijnlijk minuten krijgen tegen Denemarken, maar zullen niet aan de match starten. Het enige vraagteken is of Vermaelen moet depanneren om Jan Vertonghen - die zaterdag een tik tegen de enkel kreeg - te vervangen. "Dat zullen we zien na de training", aldus Roberto Martinez. "Maar Jan is normaal gezien klaar. Alleen Castagne is uiteraard uit. Hij werd succesvol geopereerd en zal vandaag of morgen naar huis mogen. We wensen hem een spoedig herstel."

Intussen lijkt het er dus op dat de basiself straks zijn vedetten terugkrijgt. Maar Martinez benadrukte het belang van de band die er tussen alle spelers bestaat. "We proberen een andere band tussen de bond en de spelers te creëren. Bij België kunnen we geen enkel talent missen. Daarom gaan we een nauwe band aan met de spelers en creëren we een competitieve omgeving. We wilden het clubgevoel creëren de laatste vijf jaar en daar zijn we in geslaagd."