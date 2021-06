Locatelli vloert Zwitserland met twee doelpunten

Italië speelde vanavond in eigen land tegen Zwitserland. Bij een overwinning waren de Italianen zeker van de knock-outfase van het Europees Kampioenschap.

Van hemel naar hel met Chiellini

Giorgio Chiellini, de 36-jarige kapitein van de Italianen, zijn wedstrijd zat er al na welgeteld 26 minuten op. De cenrale verdediger van Juventus liet al eerder weten dat dit zijn laatste grote toernooi zal zijn met de Italianen, en dan gun je zo een voetballegende een mooi EK. Dat mooie EK leek er na 25 minuten zeker en vast in te zitten. Op een hoekschop zette hij de Italianen op voorsprong. De VAR keurde het doelpunt af omdat Chiellini in eerste instantie de bal aanraakte met zijn arm. Een halve minuut later ging hij geblesseerd naar de kant. Triestig verhaal voor hem, hopelijk zien we hem nog terug op dit EK. Enkele minuten later zorgde Locatelli toch voor de verdiende voorsprong voor Italië.

© photonews

Slaapwel, Mbabu

Mbabu had vanaf minuut 1 zijn handen vol met Spinazzola. De linkervleugelverdediger van AS Roma liep heel de tijd heen en weer op zijn flank. Mbabu, de Zwitser van VfL Wolfsburg, kon het hoge tempo van de Italiaan amper volgen. Spinazzola pakte uit met enkele knappe acties en zorgde net voor de rust zelfs bijna voor de 2-0. Na iets minder dan een uur werd hij naar de kant gehaald. Eén ding is zeker, Mbabu zal blij zijn als hij in zijn bed ligt.

Als we echt een lichtpunt moeten opnoemen bij Zwitserland, dan was het wel Akanji. De 25-jarige centrale verdediger van Dortmund speelde een zeer degelijke partij. Verdedigend is hij zeer sterk, maar ook in de opbouw liet hij flitsen van klasse zien. Hij speelde met ballen aan zijn lijf, eiste redelijk wat ballen op en speelde al bij al een degelijke partij. Hij komt heel zelfzeker over en maakte een eind aan heel wat Italiaanse counters.

Locatelli man van de match

Over wie de man van de match was valt niet te discussiëren. De 23-jarige Manuel Locatelli scoorde twee keer en speelde daarnaast ook een hele sterke partij. Bij het eerste doelpunt zette hij Berardi op weg naar doel, hij legde de bal terug en Locatelli had de bal maar binnen te duwen. Het tweede doelpunt getuigde van nog meer klasse. De tweede helft was slechts zeven minuten jong toen Locatelli de 2-0 op het bord zette. Met een knap afstandsschot met links van buiten de zestien klopte hij Sommer voor de tweede keer. De middenvelder van Sassuolo zou zo maar eens de verrassing kunnen worden van het EK. In de laatste minuten maakte Immobile er ook nog 3-0 van.

© photonews

Na deze zes op zes zijn de Italianen zeker van hun plekje in de knock-outfase van het toernooi. Zondag spelen ze nog tegen Wales in een rechtstreeks duel om groepswinnaar te worden. Met wat de mannen van Mancini dit EK al toonden moeten ze geen schrik hebben van de Welshmen. Ze kregen nog geen enkel doelpunt binnen dit EK en hun counters zijn vlijmscherp. Benieuwd of Bale & co daar een antwoord op zullen kunnen bieden.