Joachim Löw legt schuld van Duitse owngoal niet bij Hummels

Dinsdagavond verloor de Mannshaft in de Allianz Arena in München met het kleinste verschil van Frankrijk.

Löw kon het niet nalaten om subtiel in te hakken op de Franse tactiek. "Frankrijk kan heel goed counteren, dat wisten we, maar we konden ze niet stoppen", liet Löw meteen horen.

Ook al haalde de wedstrijd geen hoog niveau, het bleef wel spannend. "Het was een enorm intense match. We hebben alles in de strijd geworpen en hebben gevochten tot het einde. Een eigen doelpunt beslist uiteindelijk de match. Ik kan mijn team niets kwalijk nemen. Ze zijn er vol voor gegaan. We misten alleen een beetje effectiviteit voor doel."

Een owngoal besliste de wedstrijd, maar volgens Löw is daar niks aan te doen. "Ik neem Mats niets kwalijk. Het is brute pech. De voorzet komt hard aan. We hadden eerder in de actie misschien beter kunnen verdedigen, maar voor Mats was het moeilijk om de bal nog weg te werken."