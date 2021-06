OFFICIEEL: Buffon (43) keert terug naar club waar het allemaal begon voor hem

Gianluigi Buffon mag dan al wel 43 jaar zijn, de Italiaanse doelman heeft nog een contract getekend bij een nieuwe club.

Want de flegmatieke Italiaan keert terug naar de plek waar het allemaal begon: Parma Calcio. 26 (!) jaar geleden debuteerde Buffon er bij de Italiaanse club om 4 seizoenen later voor een bedrag van 50 miljoen euro naar Juventus te trekken.

In Juventus ontpopte hij zich helemaal tot cultheld en met Italië kroonde hij zich in 2006 tot wereldkampioen. In totaal verzamelde hij 176 caps bij de Azzurri.

Na 17 jaar Juventus trok Buffon richting PSG om dat ene gat op zijn palmares te kunnen vullen: de Champions League winnen. Dat lukte hem niet en dus keerde hij terug naar Juventus, waar het zelfs met Cristiano Ronaldo niet lukte.

Het contract van Buffon bij Juventus liep ten einde en stoppen op zijn 43e zou geen onbegrijpelijke zet geweest zijn, maar de doelman liet weten dat hij er graag nog een jaartje bij zou doen. Veel clubs waagden hun kans, maar de Italiaan koos ervoor om terug naar zijn roots te gaan bij Parma.