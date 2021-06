🎥 Paul Pogba riskeert stevige sanctie na wedstrijd tegen Duitsland

Na afloop van de 1-0-overwinning tegen Duitsland mengde de Franse middenvelder zich tussen de supporters in de tribune van de Allianz Arena.

Volgens de richtlijnen op het EK is dat de spelers ten strengste verboden. Zij moeten in hun bubbel blijven om het risico op een coronabesmetting beperkt te houden.

Pogba mag zich aan een stevige sanctie van de UEFA verwachten. Dat alle supporters in het stadion vooraf negatief getest zijn zal hem zeker niet vrijpleiten.

Did Paul Pogba break COVID protocols by getting into the crowd at full time?



Our pundits expect the French midfielder to get in trouble!#beINEURO2020 #EURO2020 #FRAGER



Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/AM8BecuwCD