"VAR en scheidsrechter gaan in de fout bij strafschop voor Portugal"

De scheidsrechters hebben het tot dusver naar behoren gedaan op het EK, al ging Cuneyt Cakir wel in de fout bij de strafschop voor Portugal.

Tijdens het duel tussen Hongarije en Portugal ging de Turkse scheidsrechter Cuneyt Cakir volgens Serge Gumienny in de fout.

Gumienny is van oordeel dat Orban had moeten uitgesloten worden. “Het reglement zegt immers dat een speler die zijn tegenstrever een open doelkans ontneemt in de zestien door duwen of trekken altijd met een strafschop en rood bestraft moet worden”, vertelt Gumienny aan HBVL. Cakir gaf slechts geel, een fout die hem wellicht weghoudt van verdere matchen op dit EK, al had de VAR Cakir ook kunnen bijspringen.

“Het verbaast me ook dat de VAR niet ingreep om Cakir hierop te wijzen, want het gaat hier toch om een foute beslissing bij een geval van een rode kaart. Bij het derde Portugese doelpunt checkt de VAR toch ook of het om buitenspel gaat en daar grijpt hij terecht niet in. Waarom kon hij dat bij de strafschopfase dan niet? Nogmaals, we hebben niet te klagen gehad over het niveau van de arbitrage. Maar deze fout mocht niet gebeuren”, besluit Gumienny.