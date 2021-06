Wat hebben we geleerd van speeldag 1 op het EK?

Ook op het EK kijken we natuurlijk naar alle wedstrijden. En dus mag u zoals elke speeldag opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Voetbal niet het belangrijkste

Het beeld van de eerste speelronde? Het neerzijgen van Christian Eriksen. Het was lange tijd schrikken, maar gelukkig liep het al bij al goed af.

De hartstilstand werd afgewend door een snelle reanimatie, kapitein Kjaer toonde zich extrasportief als een echte held en spelers, fans en tegenstanders leefden massaal mee.

© photonews

Enkele topspitsen op post

Cristiano Ronaldo heeft twee doelpunten weten toe te voegen aan zijn arsenaal en ook Schick en Lukaku begonnen prima.

Het maakt dat het heel belangrijk is in het hedendaagse voetbal om een scorende spits te hebben. Daarmee win je matchen, ook in moeilijke momenten.

Enkele dark horses

Zweden dat een punt pakt tegen Spanje, Slowakije dat zijn wedstrijd weet te winnen, ... Er werden toch meteen enkele verrassingen genoteerd.

Het maakt dat er toch ook op een EK met 24 landen leuke dingen kunnen gebeuren en niet alles voorspelbaar is.

FLOP

Voor geld danst de beer

We kunnen ons wel afvragen waarom de regie zo lang de beelden bleef tonen, waarom er die avond - weliswaar ook op vraag van Eriksen zelf - alsnog werd gevoetbald en zoveel meer.

Enkele topspitsen nog niet op post

Bij enkele andere landen werd dan weer pijnlijk duidelijk dat ze nog niet zijn waar ze moeten zijn. Morata bijvoorbeeld bleek toch echt op zoek naar een doelpunt en dan heb je toch meteen een probleem.

Turkije geen dark horse

Turkije, daar hadden we veel van voorgesteld. De manier waarop ze tegen Italië helemaal kansloos onderuit gingen deed echter niet meteen het beste vermoeden.

Duitsland lijkt het dan weer meer dan moeilijk te gaan krijgen na de nederlaag tegen Portugal, Oekraïne ging in allerlaatste instantie alsnog onderuit tegen Nederland.