'King Kev', in alle betekenissen: "Wou daar niet vieren" en "Gevoel als na tandartsbezoek"

Donderdag 19u en Kevin De Bruyne maakte zijn rentree na zijn ongelukkige botsing met Rüdiger. Een terugkeer die niet ongemerkt zou voorbijgaan. Een assist en een goal later werd hij de beslissende factor in de zege van de Rode Duivels. Take a bow!

De Bruyne heeft wel nog last, maar kan er wel mee spelen. Gelukkig maar. "Het was afwachten na die breuk in de neus en de oogkas, maar gelukkig kon ik snel terugkomen", gaf hij aan. "Na een halfuur had ik toch wat last. Aan de linkerkant van mijn gezicht voel ik niets, net zoals na een tandartsbezoek. Mijn zenuw is hard aangetast en het herstel kan zes maanden duren. Het is ambetant, maar ik kan er wel mee spelen."

De Bruyne zag zijn ploegmaats een helft lang afzien vanop de bank. Daarna ging hij zich zelf in de debatten moeien. "Mijn prestatie was oké. Ik had nog wat schrik voor kopduels, maar dat is normaal. Blij dat ik de ploeg kon helpen."

Roberto Martinez gaf al aan dat De Bruyne kan starten tegen Finland, net als Witsel en Hazard. "Of ik klaar ben voor 90 minuten? Dat is afwachten hoe mijn lichaam reageert. We kunnen zien na Finland hoe klaar mijn lichaam is."

Nog een opmerkelijk feitje: de Bruyne rende naar de andere kant en vierde ingetogen bij zijn doelpunt. "Ik wou het niet doen op de plaats waar Christian neerviel, zoveel respect heb ik nu wel nog."