We hebben onze 'regulateur' terug: "Als ze willen, speel ik"

Axel Witsel is terug en zal waarschijnlijk tegen Finland kunnen starten. De middenvelder mocht bij 1-1 invallen tegen Denemarken.

"Dat ik hier na al die maanden afzien en hard werken kan invallen, is fantastisch. Al dat harde labeur betaalt zich hier uit", zei hij. "Ik voelde me super op het veld. Het is natuurlijk duidelijk dat ik nog wat matchritme nodig heb, maar dat hoop ik op te doen in de komende matchen. Ik ben klaar voor Finland. Als ze willen, speel ik."

De match was een andere zaak. Ook hij zag hoe moeilijk zijn collega's het hadden. "Het was geen makkelijke match. Onze eerste helft ging helemaal de mist in. Maar soms kun je minder spelen en toch ontsnappen met de winst."