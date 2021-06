Lukaku wil wel deal met Coca Cola: "Mijn management neemt wel contact op"

Roberto Martinez reageerde met "de Rode Duivels houden van Coca Cola". Waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg.

Romelu Lukaku kreeg de keuze tussen een flesje Coca Cola of een Heineken en zette prompt het Heineken weg. "Iedereen weet dat ik geen alcohol drink", reageerde hij.

Op zijn Twitter liet hij weten dat zijn management, Roc Nation Sports, contact zal opnemen met Coca Cola. Uiteraard met een knipoog.

You know my people hit them up šŸ˜‰@RocNationSports @CocaCola @CocaColaBE_nl pic.twitter.com/XZFw6cEqoc