Real Madrid weigert bod van Manchester United op sterkhouder

Varane is momenteel op het EK actief met Frankrijk. De verdediger speelt sinds 2011 bij Real Madrid. Hij is nu klaar voor een nieuw avontuur, maar Real Madrid wil er stevig aan verdienen.

Gisteren kondigde Sergio Ramos zijn afscheid bij de ploeg uit Madrid aan. De club van Rode Duivel Thibaut Courtois verliest deze zomer dus zeker één en mogelijk twee van zijn centrale verdedigers. Ramos en Varane wonnen samen 4 keer de Champions League met Real Madrid.

Manchester United have had a £50 million bid for Raphael Varane REJECTED by Real Madrid, reports the Manchester Evening News 👀 pic.twitter.com/v9yaQvo2tl