Nederlandse EK-revelatie staat voor opvallende transfer naar de Bundesliga

Denzel Dumfries is aan een uitstekend EK bezig en daardoor kan de Nederlandse verdediger op interesse rekenen van een Duitse topclub. Zo zou Bayern München belangstelling tonen in Dumfries.

Met twee doelpunten in even veel wedstrijden is Denzel Dumfries uitstekend aan het EK begonnen. De verdediger van PSV heeft zich daardoor in de kijker gespeeld van Bayern München. Volgens Sky Deutschland toont de Duitse topclub belangstelling voor de Nederlander.

Toch is het nog maar de vraag of de transfer er daadwerkelijk zal komen. PSV zou op dit moment 15 miljoen euro willen voor Dumfries en die prijs kan nog stijgen als Dumfries op dit niveau blijft presteren op het EK. Bayern München wil echter al geen 15 miljoen euro betalen voor de verdediger.