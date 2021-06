Eden Hazard lijkt er helemaal klaar voor

De Rode Duivels reizen vandaag naar Sint-Petersburg, waar ze morgenavond hun laatste EK-groepswedstrijd tegen Finland zullen afwerken. Eerst werd er nog getraind in Tubeke met een Eden Hazard die er veel zin in had.

Bondscoach Roberto Martinez en co wilden de trip echter zo kort mogelijk houden. Daarom werd eerst nog getraind op Belgische bodem. RTBF zag dat 24 spelers deelnamen aan de sessie. Timothy Castagne is geblesserd en ook Thorgan Hazard hield het bij een individueel programma. Dat kon u al HIER lezen.



Eden Hazard komt wel in actie. Martinez bevestigde vrijdag al dat hij, net zoals Kevin De Bruyne en Axel Witsel, aan de aftrap zal verschijnen. De aanvaller van Real Madrid lijkt er zin in te hebben. Zo zag RTBF hoe hij gretig trainde. Hazard maakte ook geregeld grapjes met zijn ploegmaats en stond regelmatig te lachen, wat in zijn geval een goed signaal is. Hij lijkt dus helemaal klaar voor morgen en hopelijk nog vele wedstrijden dit Europees Kampioenschap.





