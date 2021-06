Frank Boeckx vergelijkt de situatie van Hans Vanaken bij de Rode Duivels als deze van een derde keeper

Hans Vanaken heeft tot nu toe nog een minuut gespeeld op het EK en heeft zelfs nog niet mogen plaatsnemen op de bank. Imke Courtois en Frank Boeckx bespraken zijn situatie.

Door de afwezigheid van Thorgan Hazard lijkt de kans groot dat Vanaken morgen op de bank gaat plaatsnemen. Al is de kans dat hij speelminuten verzameld bijzonder klein. Imke Courtois begrijpt dit ook :"Ik denk dat hij er ook maar bij is omwille van die extra man die Martinez mocht meepakken. Op zich is dat al een enorme eer en je weet nooit of er nog blessures vallen. Maar dat hij zou beginnen aan een wedstrijd, had ik nu zelf ook niet verwacht", klonk het zaterdagavond bij Villa Sporza.



Frank Boeckx ziet Vanaken dat weer in een bijzonder positie: "Ik denk dat hij er een beetje bij is zoals een 'derde keeper'. Je hebt hem nodig voor de trainingen etc. Maar dat is geen schande. Ik zou zelf heel graag mee geweest zijn als derde keeper. Hij weet ook waarom hij daar is. Bovendien heb je spelers als Tielemans, Praet, Dendoncker en zeker De Bruyne die op zijn posities spelen."