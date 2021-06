Italiaanse coach van Hongarije moet tranen wegvegen na match tegen Frankrijk

Marco Rossi, de Italiaanse bondscoach van Hongarije, moest op de persconferentie na het 1-1-gelijkspel tegen Frankrijk zijn tranen bedwingen.

In Hongarije wordt het gelijkspel tegen Frankrijk gezien als een prestatie om u tegen te zeggen. “Dit is een speciale dag”, zei de Italiaan achteraf.

Voor Marco Rossi was dit het moment uit zijn carrière. “Zowel met deze ploeg als in heel mijn carrière is dit het hoogtepunt. Ik keek vroeger altijd op TV naar het EK, en nu ben ik hier. Op mijn 56ste voel ik me als een kind in een pretpark. Maar eens je in dat pretpark bent, wil je natuurlijk zo veel mogelijk attracties doen. We zijn hier én willen ons tonen.”

In de laatste groepswedstrijd treft Hongarije nog het op dreef geraakte Duitsland. “Al moeten we vooral met de voeten op de grond blijven. Ik ben niet zo stom of arrogant om nu te gaan zeggen dat we tegen Duitsland gaan winnen. Neen, we gaan naar München om er een mooie show van te maken. Ik moet wel zeggen: dit is een speciale dag voor mij... ‘E basta’.”

Rossi nam vervolgens een zakdoek om z’n tranen uit de ogen te wrijven.