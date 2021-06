Niet alleen heel België maar ook data zet de Rode Duivels bij de topfavorieten

Data wordt steeds belangrijker in het hedendaagse voetbal. Elke topploeg wil minutieus alles van hun en toekomstige spelers weten. Het sportdatabedrijf Gracenote het dit ook gedaan. Het geeft de Rode Duivels 19 procent kans om het EK te winnen. Daarmee staat België helemaal bovenaan en worden ze beschouwd als de grootste kanshebber om het EK te winnen.

De Rode Duivels blijven Frankrijk (13 procent), Italië (12%) en Engeland (11%) voor.

📈 - THE GRACENOTE FORECAST FOR EURO 2020



🇧🇪Belgium even stronger favourites



🇫🇷France, 🇮🇹Italy and 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England their biggest rivals



55% chance of 🇧🇪, 🇫🇷, 🇮🇹 or 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 winning the tournament.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England's chance boosted by playing games at Wembley#EURO2020 #EURO2021 pic.twitter.com/ijAnA61Tps