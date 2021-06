Roman Yaremchuk geniet van concrete interesse uit de Serie A

De Oekraïense aanvaller aasde in de voorbije transferperiode al nadrukkelijk achter een transfer, maar Gent wou toen niet meewerken. Deze zomer zijn de Buffalo's echter wel bereid om hem te laten gaan tegenover de juiste prijs.

Die prijs is in de voorbije dagen flink toegenomen. Zo speelde Yaremchuk tot dusver een uitstekende Europees kampioenschap, namens Oekraïne kon hij in de twee eerste duels telkens de netten doen trillen. Die prestaties blijven niet onopgemerkt.



Zo meldt de Italiaanse journalist Alessandro Jacobone dat AC Milan momenteel vol voor Yaremchuk wil gaan. Sportieve baas Paulo Maldini zou zelfs al in contact staan met AA Gent. Naar verluidt mikken de Italianen op een huurbeurt met (verplichte) aankoopoptie. Voor de huurovereenkomst zou AC Milan zo'n 3 miljoen euro betalen, de aankoopsom zou rond de 15 miljoen euro schommelen. Voorlopig is niet duidelijk of Gent bereid is om mee te werken aan zo'n constructie.