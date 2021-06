UEFA doet onderzoek naar aanvoerdersband met regenboog bij Neuer

Manuel Neuer droeg gisteren een aanvoerdersband met een regenboog op. Dat deed de Duitse doelman voor de 'Pride Month'. De UEFA startte een onderzoek.

Volgens ntv.de is de UEFA een onderzoek gestart naar de aanvoerdersband van Manuel Neuer. Op die aanvoerdersband was een regenboog te zien, en dat kan beschouwd worden als politiek teken. Politieke tekens zijn nog steeds verboden op het veld en zo kan de UEFA de Duitse voetbalbond sanctioneren.

Neuer droeg de bekritiseerde aanvoerdersband in de wedstrijden tegen Letland, Frankrijk en Portugal die alle drie plaatsvonden tijdens de 'Pride Month'. In die maand probeert men de LGBTQ+-gemeenschap in een goed daglicht te plaatsen en vieren ze hun identiteit. Met het dragen van de aanvoerdersband sprak Neuer zijn steun uit en zo kan er een sanctie volgen van de UEFA. Wordt ongetwijfeld vervolgd... .