Chili stuurt Vidal en co waarschijnlijk naar huis na 'feestje met verschillende vrouwen' tijden Copa America

Chili is momenteel actief op de Copa America, maar zal deze namiddag waarschijnlijk zes spelers naar huis sturen. Jean Meneses, Arturo Vidal, Gary Medel, Pablo Galdames, Pablo Aránguiz en Eduardo Vargas hun gedachten zaten immers bij een feestje.

De zes zouden in hun hotel in het Braziliaanse Cuiaba een feestje gebouwd hebben met verschillende vrouwen, meldt het Argentijnse Marca. Het bericht is nog niet bevestigd door de Chileense bond, maar er zouden de zes wel zware sancties boven het hoofd hangen.

Deze namiddag is er een persconferentie. Bondscoach Martín Lasarte zou nadenken over het schorsen van de spelers, die mogelijk teruggestuurd worden naar Chili en niet meer in actie mogen komen tijdens het restant van het toernooi.