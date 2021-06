Dit zijn de elf Duivels die we vanavond verwachten voor de match tegen Finland

Bondscoach Roberto Martinez gaat vanavond roteren. Hij gaat wel niet alles omsmijten. Al zullen een paar jongens naast Witsel, De Bruyne en Hazard wel hun kans krijgen.

Door de blessure van Thorgan Hazard komt Nacer Chadli zo goed als zeker in de basis. Op het middenveld worden De Bruyne en Witsel verwacht en daarvoor Eden en Jérémy Doku, die tot nu toe nog geen minuut mocht spelen.

In de spits is het nog koffiedik kijken, maar we verwachten wel dat Romelu - die alles wil spelen - zal mogen starten van Martinez. Achteraan is het trio Alderweireld-Boyata-Vermaelen zo goed als zeker.

Verwachte elf:

Courtois - Alderweireld, Boyata, Vermaelen - De Bruyne, Witsel, Chadli, Meunier - Eden Hazard, Lukaku, Doku