Peru verrast Colombia op Copa America, gelijkspel tussen Venezuela en Ecuador

Colombia is er niet in geslaagd om haar derde wedstrijd op de Copa America al winnend af te sluiten. Het land werd verrast door Peru. Door een owngoal van Yerry Mina haalde Peru het uiteindelijk met 1-2.

Colombia staat op de tweede plaats in haar groep achter Brazilië, maar de Colombianen zijn er niet in geslaagd om het gat met de Brazilianen te dichten. Colombia verloor deze nacht namelijk met 1-2 van Peru.

In dezelfde groep stonden ook Venezuela en Ecuador tegenover elkaar. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 2-2 dankzij een gelijkmaker van Venezuela in het absolute slot van de wedstrijd. Venezuela staat zo op de voorlaatste plaats in de groep, terwijl Ecuador op de laatste plaats staat.