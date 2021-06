Wijnaldum steekt Nederlandse legendes voorbij na goals tegen Noord-Macedonië

Kersvers PSG-speler Georginio Wijnaldum heeft nu meer doelpunten dan Marco van Basten en Dirk Kuyt. De twee gepensioneerde voetballers maakten er 24 tijdens hun interlandcarrière, Wijnaldum zit nu aan 25 stuks.

Wijnaldum scoorde twee doelpunten voor Nederland tegen Noord-Macedonië. De middenvelder maakte zo zijn derde doelpunt van het EK. Bovendien steekt hij er Dirk Kuyt en Marco van Basten mee voorbij.

Het is opvallend dat Wijnaldum de twee gewezen aanvallers nu al passeert in de topschuttersstand. De PSG-speler is 'nog maar' 30 jaar oud.