Denis Dragus is terug bij Standard, tot jolijt van Mbaye Leye

Na een uitleenbeurt aan Crotone is Denis Dragus opnieuw in de Vurige Stede. Hij speelde vorig seizoen niet al te veel, maar kan nu opnieuw kansen krijgen.

Maandagochtend tekende Denis Dragus present op de open training van de Rouches. De jonge aanvaller komt terug uit Crotone.

"Hij maakt deel uit van de groep spelers met talent die ik heb gekend toen ik assistent was bij Standard", aldus Mbaye Leye. "Hij heeft explosiviteit, goed voetbal en snelheid."

© photonews

"Natuurlijk heeft hij nog wat werkpunten. Ik ga er in de voorbereiding alles aan doen om te kijken of hij een meerwaarde kan zijn voor de groep."

"Een goede Denis Dragus? Dat is een profiel dat we zoeken. Hij is goed begonnen bij Crotone, maar heeft daarna corona gekregen en daarna een nieuwe coach. Dat heeft zijn ontwikkeling misschien wat geremd, want hij kreeg minder speelkansen."