Wembley breidt capaciteit fors uit voor halve finales en finale van EK

De capaciteit van Wembley wordt opgetrokken voor de halve finales en finale van het EK. Er zullen 60.000 personen aanwezig kunnen zijn.

UEFA had bij de Britten al aangedrongen om het aantal toeschouwers op te drijven. Door de deltavariant in het Verenigd Koninkrijk was dat echter net vanzelfsprekend.

De Britse regering gaf een akkoord om meer fans toe te laten. Het gaat om 60.000 fans, of 75 procent van de capaciteit.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bedankte de regering al. "Dit toernooi is een baken van hoop. Het stelt de mensen gerust dat we naar het normale leven terugkeren. En dit is een verdere stap in die richting."