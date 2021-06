🎥 Scheidsrechter helpt Brazilië een handje bij kwalificatie

Braziliƫ heeft met 2-1 gewonnen van Colombia en zich zo geplaatst voor de kwartfinales van de Copa America. Met dank ook aan de arbitrage.

Uiteindelijk werd het een héél lange avond in Brazilië, want over de gelijkmaker van de Brazilianen was veel te doen.

Gek doelpunt

Het was de ref die een bal liet afwijken en zo voor het verschil kon zorgen ten gunste van de Brazilianen tegen de Colombianen.

Die hadden gedacht dat het doelpunt nog zou worden afgekeurd, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. En dus kregen ze zo het doelpunt alsnog tegen.