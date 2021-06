Besmettingen bij fans die match tegen Denemarken bijwoonden: Belgische supporters moeten zich dringend laten testen

Een aantal toeschouwers die de match tussen Denemarken en België bijwoonden hebben positief getest op de Delta variant van het coronavirus. De Deense gezondheidsdiensten roepen de Belgische fans op om zich zo snel mogelijk te laten testen.

De fans die in de vakken C1, C2, C3, C4, C6 en C7 zaten worden verzocht zo snel mogelijk een PCR-test te laten afnemen. Zelfs als men volledig gevaccineerd was, wordt er dringend verzocht een PCR-test te laten afnemen, laat de UEFA weten.

Quarantaine is momenteel niet nodig omdat de match reeds zeven dagen geleden was. De Delta-variant is heel wat besmettelijker en wie niet volledig ingeënt is, is niet voldoende beschermd.