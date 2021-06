Een "thriller" en "opluchting" voor Manuel Neuer

Het was bibberen en beven voor de Duitsers tegen Hongarije, maar ze kwamen met de schrik vrij.

Bijna 80 minuten lang leek het erop dat de Duitsers hun laatste wedstrijd van het EK aan het spelen waren. Twee keer op achterstand gekomen en de 2-2 die uitbleef tot in de 84e minuut van de wedstrijd.

Manuel Neuer verbergt niet dat het nipt was. "Het was een thriller en we waren allemaal super zenuwachtig, maar we zijn opgelucht dat we ons hebben kunnen kwalificeren", legt de Duitse doelman aan L'Equipe uit.



De Mannschaft zal nu naar Wembley afreizen om in de achtste finales tegen Engeland te spelen. "Het wordt een heel andere wedstrijd, alles is mogelijk en we willen onze reis voortzetten", besluit Neuer.