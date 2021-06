Met welke defensie tegen Portugal? Philippe Albert is duidelijk: "Geen enkele twijfel"

Bondscoach Roberto Martinez heeft in de groepsfase zowat alle mogelijke samenstellingen in de driemansverdediging uitgeprobeerd. Maar wie moet er nu instaan in de knockoutwedstrijden? Voor Philippe Albert is dat zelfs geen vraag.

De voormalige topverdediger ziet maar één mogelijkheid. “Puur defensief is Thomas Vermaelen de beste verdediger in de selectie: meeste duelkracht, het sterkst in één­tegen-éénsituaties... Die moet dus altijd spelen. Dat zag je ook tegen Finland. Niet dat hij defensief zwaar onder druk stond, maar alles wat hij deed, was perfect", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Bovendien ligt hij dan nog eens aan de basis van de 1-0, waarmee hij ook zijn offensieve waarde op stilstaande fasen benadrukte. Neen, weinig twijfel voor mij: Vermaelen moet centraal in die defensie met ­Alderweireld en Vertonghen naast zich. Denk ook aan de ­automatismen: die drie hebben al zo vaak samengespeeld en kregen bij Ajax min of meer dezelfde opleiding. Dat is de juiste defensie."