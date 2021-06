Honderden Covid-gevallen in Finland bij terugkeer uit St. Petersburg

Na de twee wedstrijden van Finland in Sint-Petersburg maakt het land zich zorgen: veel supporters die terugkeerden hebben positief getest op Covid-19.

De Finnen waren met enkele duizenden supporters in St. Petersburg die de wedstrijden van hun team tegen Rusland en België bijwoonden. Het was een groot feest in Rusland, maar bij terugkomst in Finland bleken vele supporters besmet met het coronavirus, met name de Indiase variant.



De Finse autoriteiten hebben bevestigd dat er meer dan honderd gevallen van Covid-19 werden ontdekt onder de meer dan 3.000 supporters die bij hun terugkeer werden getest. Aan de Belgische kant is het nu rustiger: als gevallen van positieve tests, en dus van supporters die vastzitten in Sint-Petersburg, ons hebben bereikt, zijn ze erg geïsoleerd.