Ex-wereldkampioen neemt het op voor Eden Hazard: "Qua talent een van de beste spelers ter wereld, maar hij verdient meer begrip van de refs"

Krijgen we op dit EK nog een Eden Hazard te zien die zijn beste niveau benadert? We hopen het met z'n allen, al blijft die vermaledijde enkel roet in het eten gooien. In zijn column in The Telegraph neemt Cesc Fabregas het op voor zijn voormalige ploegmaat bij Chelsea.

"Qua talent is hij ongetwijfeld een van de beste spelers als hij fysiek scherp is. Zonder enige twijfel, maar we mogen niet vergeten dat hij al drie keer zijn enkel brak. Hij heeft geen geluk gehad", aldus Fabregas, die bij Monaco het mooie weer maakt. De Spaanse middenvelder ziet hoe Hazard jaar na jaar harder wordt aangepakt door de verdedigers en dat de scheidsrechters daar al te vaak heel licht overgaan. "Spelers als Eden, Cristiano Ronaldo, Messi en Neymar zijn nu eenmaal veel vaker slachtoffer van een overtreding. Het is een soort rotatiesysteem, waarbij twee à drie spelers overtredingen komen maken." "Iemand als Eden verdient het dat de refs beter begrijpen wat er gebeurt als hij nog maar eens aangetrapt wordt. Ik ben 100% zeker dat Eden zijn topniveau nog kan halen, maar ik wens hem vooral wat meer geluk met zijn blessures", aldus Fabregas.