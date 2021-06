Casteels viert 29ste verjaardag

Koen Casteels is vandaag 29 jaar oud geworden.

25 juni 1992, de dag waarop Koen Casteels geboren werd. 29 jaar later had de doelman op zijn verjaardag mee moeten zijn met onze Rode Duivels naar het EK, maar niets is minder waar. Een scheenbeenbreuk die hij in 2014 opliep begon weer voor hevige pijn te zorgen. Daardoor moest de doelman van Wolfsburg na het seizoen meteen onder het mes.

In 2014 kostte de scheenbeenbreuk Casteels al het WK in Brazilië en nu mist hij al een tweede toernooi door die blessure. We kunnen dus misschien wel spreken van een verjaardag in mineur. De minuten van Casteels bij de Rode Duivels blijven momenteel steken op 55 tegen Ijsland in de Nations League in september van vorig jaar. Het is te hopen voor de doelman uit Bonheiden dat hij er op het WK in Qatar wel gewoon opnieuw bij is.