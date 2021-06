🎥 Moeten de Rode Duivels ook een defensieve middenvelder in de gaten houden zondag? Portugees maakt indruk bij EK-debuut met heerlijke panna bij Paul Pogba

Zondag nemen de Rode Duivels het op tegen Portugal. Bij de Portugezen gaat alle aandacht uiteraard naar Cristiano Ronaldo, maar er zijn ook andere spelers om in de gaten te houden bij het land.

Zo maakte ook Renato Sanches een sterke indruk tegen Frankrijk, maar nog een andere speler, die minder bekend is, maar ook sterk voor de dag kwam, was João Palhinha. De middenvelder viel bij de rust in voor Danilo Pereira.

Het was het EK-debuut voor João Palhinha, maar van nervositeit was duidelijk geen sprake bij de defensieve middenvelder van Sporting Lissabon. De Portugees was op geen foutjes te betrappen en pakte zelfs uit met een heerlijke panna bij Paul Pogba. Genoeg voor een basisplaats tegen de Rode Duivels zondag?