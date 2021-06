Tottenham heeft nieuwe trainer op het oog

Nuno Espirito Santo is naar voren geschoven als een van de grootste kanshebbers om de nieuwe trainer van Tottenham te worden.

Fabio Paratici, de nieuwe voetbaldirecteur van Tottenham, is op zoek naar een nieuwe trainer voor de Londense club. Na gesprekken met Antonio Conte, Paulo Fonseca en Gennaro Gattuso die mislukten staat nu Nuno Espirito Santo vooraan in de rij om trainer te worden van Tottenham.

Santo was eerder al trainer bij Rio Ave, Valencia, Porto en Wolverhampton. Een opvallende statistiek is dat hij bij geen enkele van deze teams een gemiddelde aantal punten per wedstrijd pakte dat hoger lag dan 2. Bij de Wolves kon hij iedereen wel bekoren vorig seizoen, maar dit seizoen was het al een pak minder.